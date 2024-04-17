Житель Мытищ зарезал своего знакомого в подъезде

Суд приговорил к восьми годам колонии мужчину, зарезавшего своего знакомого в подъезде в Мытищах. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, преступление произошло 8 ноября 2023 года. Два приятеля поссорились в подъезде жилого дома. Во время перепалки 36-летний мужчина достал нож и ранил обидчика в грудь. Последний скончался на месте.

Злоумышленника признали виновным по статье «Убийство» и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Похожий случай произошел в Балашихе. Двое мужчин выпивали, но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В ходе словесной перепалки 36-летний злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил оппонента в голову и спину.