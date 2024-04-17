В суд поступил иск к Дане Милохину о нарушении авторских прав

Иск к блогеру Дане Милохину за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" поступил в Центральный районный суд города Оренбурга. Истец требует взыскать с блогера компенсацию в 400 тыс. рублей, сообщила пресс-служба суда.

"Поступило исковое заявление от Лихачева О. Э. к Милохину Д. В. о защите исключительного права на музыкальное произведение и взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение на сумму 400 000 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно иску, Лихачев является композитором песни "Владимир Путин молодец". В 2020 году блогер на своей странице в одной из соцсетей опубликовал видеоролик под музыкальную композицию "Владимир Путин молодец". Истец считает, что использование произведения без согласия автора является нарушением его авторских и исключительных прав.

Решается вопрос о принятии дела в производство.