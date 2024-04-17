Убившему своих детей жителю Удмуртии вынесли приговор

Верховный суд Удмуртии назначил пожизненное лишение свободы мужчине, который на фоне конфликта с женой убил двоих детей, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"Исследовав представленные по делу доказательства, заслушав мнение государственного обвинителя и потерпевшей, позицию подсудимого и его защитника, суд <…> приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей - матери убитых детей в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года мужчина на фоне конфликта с женой из-за развода ударил спящих семилетнего сына и трехлетнюю дочь ножом в область сердца, дети погибли. В полиции журналистам тогда рассказали, что семья не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, арестованный к уголовной ответственности ранее не привлекался.