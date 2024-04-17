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Пенсионерка собирается судиться с московской клиникой из-за удаленного желчного пузыря

Московская пенсионерка решила подать в суд на столичную «СМ-Клинику». Как сообщает Telegram-канал Shot, женщине удалили желчный пузырь, а позже врачи в разных странах заявили, что делать этого было нельзя.

Пенсионерка собирается судиться с московской клиникой из-за удаленного желчного пузыря
© Imago/TACC

78-летняя Валентина Мельникова рассказала, что в 2020 году обратилась в клинику с болями в области желудка. Врачи обнаружили полип в желчном пузыре и грыжу пищевода. Пенсионерка согласилась на операцию и ей полностью удалили желчный пузырь. Однако через месяц боли вернулись с большей силой, хотя врачи уверяли, что реабилитация идет штатно.

Мельникова решила обратиться в другие клиники — как частные, так и государственные. Все медики утверждали, что удалять желчный пузырь было нельзя из-за общего состояния организма. Сейчас женщина не может нормально есть и пить, а также страдает от сильных болей. Она уверена, что всему виной врачебная ошибка, а исправить ее не берутся ни в России, ни в Грузии, ни в Южной Корее. Сейчас она проходит обследование в Израиле — пенсионерка утверждает, что для нее это последняя надежда.

Пострадавшая подала жалобы в СК, прокуратуру и департамент здравоохранения. В общей сложности женщина потратила на операцию в «СМ-Клинике» 1,2 млн рублей и еще около 4,5 млн рублей — на исправление ее последствий.

Напомним, что накануне в «СМ-Клинике» на Сенежской улице скончалась пациентка — она умерла на следующий день после операции по подтяжке живота. По сообщениям СМИ, причиной стал оторвавшийся тромб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка. Клиника при этом продолжает свою работу.

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