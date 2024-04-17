В Туапсе Краснодарского края конфликт учительницы с учеником младших классов попал на видео, педагог наорала на ребенка и применила силу, сообщают «Россия Кубань». По данным издания, причиной ссоры стало поведение мальчика, который не реагировал на требования убрать телефон.

Уточняется, что речь идет об уроке ИЗО в школе № 3: во время урока женщина стащила ребенка на пол и пнула. На кадрах видно, что учительница очень раздражена, во время конфликта она кричала: «Я знаешь, сколько терплю? Сколько терплю? Хамло!». Также отмечается, что ребенок не хотел прерывать игру на телефоне.

Инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов, в пресс-службе ОМВД по Туапсинскому району сообщили о начале проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям преподавателя. «Россия Кубань», в свою очередь, заявило, что учительницу уже уволили, а сами события разворачивались еще в марте, но видео в соцсетях появилось только сейчас.

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Ранее на Кубани уволили педагога кадетской школы в Тимашевском районе, который 1 апреля ударил ученика прямо во время занятий. Известно, что служебное расследование продолжается, а сам мужчина также отстранен от педагогической деятельности.