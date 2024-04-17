Главному десантнику Урала дали срок и освободили за участие в СВО

В Екатеринбурге к девяти годам колонии приговорили главного десантника Урала — главу регионального отделения Союза десантников России Евгения Тетерина. Об этом в среду, 17 апреля, «Коммерсантъ».

По данным издания, сразу после вынесенного приговора по делу о посредничестве во взяточничестве, он был освобожден от наказания в связи с участием в СВО, куда он отправился до начала судебного процесса. На линии боевого соприкосновения он выполнял задачи в составе штурмовой группы, получил ранение и проходит курс реабилитации.

Тетерина и еще двоих человек задержали в ноябре 2021 года. По версии следствия, директор компании «Уралщебень», чье предприятие нанесло ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал взятку посреднику, а тот отнес деньги Тетерину, который, как предполагалось, передаст их представителю прокуратуры.

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18 ноября того же года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина и отправил его под стражу. Он категорически отрицал свою вину, заявлял о заказном характере уголовного преследования и называл обвинения бредом.