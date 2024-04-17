На озере Байкал произошла трагическая авария аэролодки

На озере Байкал перевернулась аэролодка, на борту которой находились шесть человек.

Как пишет ТАСС, авария произошла в Иркутской области. После того, как транспортное средство опрокинулось, четверо людей выбрались из него на лед самостоятельно, Еще двое не смогли этого сделать, они остались внутри судна и ушли на дно вместе с аэролодкой, сообщили в региональном МЧС.

29 марта на Байкале под лед провалился автомобиль с россиянами. По информации МЧС, инцидент произошел вблизи населенного пункта Сарма. Водитель внедорожника с пассажиркой ехал по льду Байкала, игнорируя запрещающие знаки, и провалился под лед в трех километрах от берега. Автомобиль затонул. Выбраться из него удалось лишь мужчине. 13 марта в Ленобласти автомобиль с пассажиром ушел под лед. Инцидент произошел в деревне Сяберо. Известно, что автомобиль без госномера провалился под лед в десяти метрах от берега. После обнаружения средство передвижения извлекли из воды. В салоне нашли пассажира.