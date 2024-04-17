Жители Джанкоя на Крымском полуострове сообщили о сильных взрывах в небе над городом.

По предварительным данным, в районе действует система противовоздушной обороны, сообщает Shot.

Сообщается, что несколько громких взрывов раздалось около 4 часов утра, первый из них примерно в 3:40. Свидетели утверждают, что затем возник пожар на поле недалеко от местного аэродрома, однако причина происшествия пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что выделение финансовой помощи США не поможет Украине, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи ВС России. Такое неожиданное заявление сделал известный американский экономист и миллиардер Джеффри Дэвид Сакс.