В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в состоянии готовности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

"На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он.

В ГУ МЧС по региону местных жителей призвали сохранять спокойствие и не выходить на улицу, а также по возможности пройти в комнату без окон. В случае нахождения на улице - укрыться в ближайшем здании, паркинге, подъезде или подземном переходе.