Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 937 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 72 сантиметра и достиг 937 сантиметров, сообщает горадминистрация.

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Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, вода в реке Тобол у Кургана продолжит подниматься до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что часть рейсов из Москвы в Курган и обратно отменены из-за того, что многие пассажиры сдают билеты, оценивая ситуацию с паводками. При этом представители воздушной гавани отметили, что подтопления взлетно-посадочной полосы на данный момент нет, аэропорт работает в штатном режиме.