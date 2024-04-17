В Перми из-за загоревшегося телефона погиб на пожаре житель одной из квартир на улице Рабоче-Крестьянской. Происшествие случилось днем 15 апреля.

«В горящей квартире спасатели обнаружили на диване мужчину без признаков жизни. Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спасустройствах», – рассказали в ведомства.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, погорельца нашли уже без признаков жизни. Спасатели вынесли его на улицу и пытались реанимировать до прибытия медиков, однако потерпевшей скончался.

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Площадь возгорания составила 2 кв. м. Пожар тушили 10 специалистов и 3 единицы техники.

В МЧС России в очередной раз призывают пермяков не оставлять на зарядке без внимания технику и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в тот же день на пожаре в Перми погибли еще два человека: один из них выпрыгнул с 9-го этажа и разбился.