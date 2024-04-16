Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться

Глава Абатского района Тюменской области Игорь Васильев призвал жителей пяти деревень, попадающих в зону затопления, эвакуироваться.

"Сегодня после объезда населенных пунктов, где проводятся работы по возведению временных водозащитных дамб, провел сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьева, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации! Призываю не медлить с вывозом имущества, животных и эвакуироваться самим!" - написал он в своем Telegram-канале.

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам заблаговременно ввели в Тюменской области. Прогнозируется высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о начале срочной эвакуации в Ишимском и Казанском районах.