Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

Москва выдала Германии гражданина Азербайджана, обвиняемого в нападении с ножом в Гамбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

© Lenta.ru

Ильхам Новрузов находился в розыске по линии Интерпола и был задержан на территории Дагестана в мае 2023 года. Его передали представителям компетентных органов Германии в столичном аэропорту Внуково.

По данным немецких правоохранителей, Новрузов со знакомым снимал квартиру в Гамбурге и там между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил оппонента ножом. После нападения Новрузов скрылся. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

8 апреля сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали иностранца, находящегося в розыске по линии Интерпола за расправу над двумя военнослужащими на территории своей страны 26 лет назад.