Стало известно о гибели еще двух пациентов «СМ-Клиники»

Скончались еще два пациента столичного центра пластической хирургии «СМ-Клиника». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

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Ранее после неудачных медпроцедур погибла пациентка клиники, 40-летняя москвичка. По факту произошедшего столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Москвичка умерла после пластики живота в частной клинике

По данным московской прокуратуры, еще одной погибшей оказалась женщина 1966 года рождения. На следующий день после желудочного шунтирования ее состояние ухудшилось. Пациентке провели еще одну операцию. В результате она скончалась. Проверка по факту гибели женщины находится на контроле прокуратуры САО столицы.

Другим пострадавшим от действий медиков клиники оказался мужчина. «Головинской межрайонной прокуратурой организовано рассмотрение поступившего обращения женщины о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее супругу, который скончался в клинике в августе 2022 года», – добавили в надзорном ведомстве.