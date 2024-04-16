Присяжные отпустили обвинявшегося в массовой расправе в 1994 году россиянина

В Москве освободили россиянина, обвинявшегося в массовой расправе в 1994 году. Присяжные сочли его вину не доказанной. Об этом во вторник, 16 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

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По данным издания, речь идет об уроженце Кирова Игоре Батеневе, который, как полагало следствие, 30 апреля 1994 года вместе с сообщниками открыл огонь по девяти людям, отдыхавшим в сауне на территории ТЭЦ на Бережковской набережной, шесть человек в результате атаки получили ранения не совместимые с жизнью, троим удалось выжить. Следователи вышли на след Игоря Батенева, однако присяжные сочли доказательства недостаточными.

Поскольку приговор в законную силу не вступил, прокуратура намерена добиться его пересмотра.

5 апреля сообщалось, что в Норильске следователи задержали бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Александра Петренко по кличке Петрик, который заказал киллеру расправу над местным ресторатором 23 года назад.