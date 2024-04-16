Машина с бойцами СВО из Чувашии затонула в Воронежской области
Автомобиль, в котором возвращались с территории специальной военной операции бойцы из Чувашии, затонул на территории Воронежской области.
Об этом сообщили в Госкомитете Чувашии по ГО и ЧС.
"Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки. В ходе поисковых мероприятий обнаружен автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики", - отмечается в сообщении.