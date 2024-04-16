Международный аэропорт в Дубае возобновил работу после потопа

Международный аэропорт Дубая сообщил, что возобновляет прием и отправку авиарейсов после того, как на некоторое время прерывал работу из-за ливня, который привел к наводнениям. Соответствующая информация следует из официального сайта авиагавани.

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Пассажирам рекомендовано регулярно проверять статус рейса, а также закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт. До утра среды в районе аэропорта прогнозируется неустойчивая погода. Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, ближайшие рейсы либо задерживаются, либо отменены, однако есть и активные.

Некоторое время назад сообщалось, что на Объединенные Арабские Эмираты обрушились сильнейшие ливни, из-за которых оказались затоплены многие дороги. Управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовало местным жителям оставаться в своих домах. Сотрудников государственных структур при этом призвали работать из дома, а школы перешли на дистанционную работу. Газета Khaleej Times отдельно подчеркнуло, что сильнее всего от непогоды пострадал Дубай.