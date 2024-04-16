Убийцу юмориста на фестивале КВН задержали в Сочи

Полицейские города Сочи задержали 33-летнего Артура Расулова, подозреваемого в убийстве юмориста Амирана Геворкяна на фестивале КВН. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в ближайшее время Расулову изберут меру пресечения.

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Напомним, что убийство произошло 18 января на фестивале КВН. Участник команды из Махачкалы «Лахмаджу» Расулов избил бывшего участника сочинской команды «Южная столица» Геворкяна, который в последние годы занимался сольной карьерой юмориста. Конфликт произошел во время совместного застолья — как рассказали очевидцы, Геворкян оскорбил родственников Расулова, а также весь день вел себя вызывающе. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку — Расулов ударил Геворкяна, после чего последний упал и получил тяжелую травму головы, которая и привела к смерти юмориста.