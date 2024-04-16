Акула-людоед напала на лодку с пассажирами у Новой Зеландии

У берегов Новой Зеландии акула-людоед атаковала катамаран с пассажирами, который направлялся к острову Стьюарт, пишет MIR24.TV. По словам капитана лодки, большая белая акула, которая весит не меньше тонны, пыталась схватить корму лодки.

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Пассажирам на борту пришлось поволноваться, но никто не пострадал, а лодку акула не сильно испортила.

Ранее профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин рассказал, что необходимо помнить некоторые правила, чтобы не стать жертвой акулы. По его словам, не стоит заходить в воду вечером или ночью, а также если есть какие-то повреждения кожных покровов, потому что они быстро привлекут акул, реагирующих на кровь. Если уже стало видно хищника, следует срочно возвращаться к берегу или катеру, добавил биолог.

В апреле акула напала на россиянина на Мальдивах и едва не лишила его ноги. Инцидент произошел на атолле Нуну, когда отдыхающий стоял в воде на территории местного отеля «Мовенпик».

В декабре 2023 года в Южной Австралии акула напала на подростка. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел на полуострове Йорк днем 28 декабря. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь юноше.