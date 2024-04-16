Женские колготки и лужа крови: как исчезла финалистка «Миссис Бурятия»

Правоохранительные органы и волонтеры несколько дней ведут поиски 30-летней финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой, которая пропала в ночь на 12 апреля в Улан-Удэ. Женщина подрабатывала в такси. По данным силовиков, в день исчезновения к ней в машину сел 26-летний знакомый Станислав Норбоев, который также объявлен в розыск. Подробности — в материале NEWS.ru.

© News.ru

Как исчезли Буинова и Норбоев

Как сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии, 11 апреля Буинова вышла из дома и пропала. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Вместе с ней волонтеры ищут 26-летнего Норбоева, который исчез в столице республики в тот же день.

«Комсомольская правда — Иркутск» пишет со ссылкой на родственников Буиновой, что в ночь на 12 апреля она «выехала таксовать» на черном автомобиле Mitsubishi Outlander. По данным издания, «это ее подработка».

14 апреля в соцсетях появилась информация о том, что автомобиль, похожий на тот, которым управляла Буинова, был найден. Он находился в одном из жилых дворов в Улан-Удэ. По данным бурятского новостного Telegram-канала «Информ Полис», в ночь исчезновения женщины некоторые очевидцы слышали чей-то крик неподалеку от места, где была найдена машина. При этом госномера автомобиля по неизвестным причинам были сорваны и находились в багажнике.

По словам очевидцев, на которые ссылается «Комсомольская правда — Иркутск», на стекле машины со стороны водительского кресла было обнаружено пятно, похожее на кровь. В публикации отмечается, что силовики не подтверждают информацию о том, что найденный автомобиль принадлежит Буиновой. Однако машину опознал супруг пропавшей, который, как пишет «Московский комсомолец — Улан-Удэ», 14 апреля вернулся в столицу Бурятии из командировки в Хабаровске.

Исчезнувшего Норбоева, как отмечает «Комсомольская правда — Иркутск», последний раз видели в том же квартале, где был найден автомобиль.

«Возникло предположение, что исчезновения мужчины и женщины каким-то образом могут быть связаны», — пишет издание.

Бурятский паблик «Ариг Ус» сообщил, что за время поисков волонтеры прошли более двух тысяч километров. В итоге они обнаружили документы и одежду Норбоева, шапку Буиновой, а также зеркало от ее машины. Родственники Норбоева утверждают, что в день исчезновения он был вместе с Сэсэг.

Telegram-канал «Информ Полис» сообщил со ссылкой на двоюродную сестру Норбоева, что 11 апреля он сел в машину к Сэсэг. Камера видеонаблюдения зафиксировала двух мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению Буиновой и Норбоева, отмечает канал.

«По неподтвержденной информации, к пропаже Сэсэг и Станислава причастны двое неизвестных мужчин в черном. Их запечатлела камера видеонаблюдения. Вероятно, мужчины также находились в машине Сэсэг. Они долго беседовали с пропавшими», — говорится в публикации.

«Московский комсомолец — Улан-Удэ» уточнил, что на Домостроительной улице, которая расположена в промзоне на окраине Улан-Удэ, были найдены вещи и документы Норбоева, ключи от его автомобиля «Ниссан», женские колготки и лужа крови.

Что известно о пропавших

Как рассказала местным СМИ тетя Буиновой, у исчезнувшей женщины есть муж и двое детей — 8 и 10 лет. Раньше она никогда не уходила из дома, отметила родственница.

Также известно, что в 2024 году Буинова участвовала в республиканском конкурсе красоты «Миссис Бурятия». Она прошла в финал и завоевала титул «Миссис Топ-модель». В анкете девушки указано, что она «ведет активный образ жизни, очень любит спорт, с детства увлекается волейболом».

Родственники характеризуют Норбоева «как хорошего и порядочного человека», который «никогда не был замешан в конфликтах» и не пропадал на длительное время, говорится в публикации «Информ Полиса».

«В день пропажи — 11 апреля — Станиславу звонила какая-то Сэсэг. Он не уточнил, кто это. Из разговора родные поняли, что мужчина встретится со звонившей в машине. По словам родных, он редко распространялся о личной жизни. Сестра [Норбоева] подтвердила, что пропавшая Сэсэг Буинова была знакома со Станиславом», — пишет «Информ Полис» со ссылкой на близких Норбоева.

Паблик «Ариг Ус» сообщает в соцсети «ВКонтакте», что Норбоев и Буинова познакомились в ресторане за неделю до пропажи.

Что заявили в Следственном комитете и полиции

Как заявили в пресс-службе управления СК по Республике Бурятия, следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ завел уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) по факту «исчезновения местной жительницы, которая уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander, обратно не вернулась и бесследно исчезла».

«Следствием установлено, что 11 апреля 2024 года 30-летняя женщина на площадке перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина повстречала знакомого 26-летнего мужчину, который сел в салон ее автомобиля, после чего они вместе уехали в неизвестном направлении», — заявили в СК.

В бурятском управлении СК отметили, что «некоторые личные вещи, а также автомобиль женщины были позже обнаружены в разных местах города и на пригородной территории». С этих находок «изъяты следы, необходимые для производства различных криминалистических экспертиз».

По информации «Информ Полиса», в МВД работают с уликами и отпечатками пальцев, а волонтеры «ЛизаАлерт» обрабатывают маршруты пропавших.

Сколько человек нашли волонтеры в Бурятии

По данным «ЛизаАлерт», за март 2024 года в отряд поступило 76 заявок на поиск пропавших людей в Республике Бурятия. Из них был найден живым 61 человек, погибшим — один, не найдены — четыре, 10 заявок не подтвердились.