$93.59+0.1599.79+0.07
Войти в почту

Пожар произошел в цеху завода «Авангард» на севере Москвы

Возгорание площадью 50 кв. м произошло в цеху Московского машиностроительного завода «Авангард» в столичном районе Войковский, к настоящему времени пожар локализован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

Пожар произошел в цеху завода «Авангард» в Москве
© РИА Новости
«В цеху №12 завода «Авангард» на ул. Клары Цеткин произошло возгорание на площади 50 кв. м. Пожару был присвоен первый ранг сложности. К настоящему моменту возгорание локализовано», – пояснил собеседник агентства.

Подробности инцидента устанавливаются.

Происшествия
ММЗ Авангард
Горячая новость
Москва
Войковский
1