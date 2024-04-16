Пожар произошел в цеху завода «Авангард» в Москве

Возгорание площадью 50 кв. м произошло в цеху Московского машиностроительного завода «Авангард» в столичном районе Войковский, к настоящему времени пожар локализован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

«В цеху №12 завода «Авангард» на ул. Клары Цеткин произошло возгорание на площади 50 кв. м. Пожару был присвоен первый ранг сложности. К настоящему моменту возгорание локализовано», – пояснил собеседник агентства.

Подробности инцидента устанавливаются.