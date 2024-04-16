Россиянин попался на торговле наркотиками в Таиланде

Гражданина РФ задержали за торговлю запрещенными веществами на тайском курорте Пхукет и доставили в полицейский участок, пишет The Phuket News. По предварительным данным, 39-летнему россиянину предъявили обвинение в «продаже наркотических средств (кокаина) без разрешения».

Никаких дополнительных подробностей об аресте россиянина предоставлено не было, — сказано в сообщении.

Отмечается, что, помимо россиянина, полиция задержала двух граждан Нигерии, подозреваемых в продаже кокаина. Мужчин арестовали на парковке отеля. Правоохранители также доставили их в участок.

Ранее на юго-западе Москвы правоохранители нашли у пассажира такси более двух килограммов мефедрона. По предварительным данным, 27-летний мужчина получил от сообщника данные о месте, где находится крупная партия наркотика весом 998 граммов. В квартире обвиняемого было обнаружено еще более 1,3 килограмма мефедрона и 57 свертков уже разделенного наркотика весом менее одного грамма каждый.

Более крупную партию мефедрона нашли в Москве у двух местных жителей. Полиция изъяла у них 100 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества хранились в тайниках. В отношении мужчин возбудили уголовное дело.