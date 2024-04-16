Семеро подростков снимали на видео избиения прохожих в Липецке

Липецкая полиция задержала семерых подростков, которые снимали на видео избиения прохожих. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе МВД России.

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Малолетние злоумышленники нападали на людей, которые казались им «маргиналами». Видеоролики избиений они выкладывали в Сеть. После задержания выяснилось, что всем нападавшим было от 14 до 16 лет. Их доставили в местное отделение полиции. Малолетние злоумышленники признали свою вину.

— Создал канал, в котором выкладывал видео с избиениями маргинальных, по моему мнению, людей. Признаю свою вину, впредь эта ошибка больше не повторится, — заявил один из задержанных подростков.

Трое подростков в начале мая 2022 года встретились для того, чтобы убить нескольких бездомных. Они запаслись горюче-смазочными материалами и отправились в лесополосу. Недалеко от станции метро «Косино» подростки нашли место скопления бездомных. Злоумышленники уже были готовы совершить задуманное, однако в последний момент их перехватили правоохранительные органы. Что известно о задержанных подростках и какая у них была мотивация — в материале «Вечерней Москвы».