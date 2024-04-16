В Пулково аварийную посадку совершил самолет рейса Калининград - Москва

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту Пулково.

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Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, 16 апреля самолет, следовавший по маршруту Калининград - Москва, запросил посадку в Пулково. Причина - техническая неисправность. На борту находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Следователи осматривают самолет, выясняют обстоятельства и причины ЧП.