Нижегородская студентка нанесла смертельный удар матери гантелью

В селе под Нижним Новгородом студентка медколледжа убила приемную мать, ударив ее гантелью по голове.

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В нижегородском селе Елховке 17-летняя учащаяся медицинского колледжа поругалась со своей 55-летней приемной матерью. Женщина легла спать, а в это время девушка ударила ее по полове пятикилограммовой гантелью. Опекун скончалась.

Злоумышленница сбежала с места происшествия, сев на поезд, который ехал в другой регион, однако по дороге ее задержали правоохранители. В настоящий момент она находится в нижегородском СИЗО, где ожидает суда, передает "Время Н".

Ранее редакция VSE42.Ru делилась словами коллег погибшей нижегородки.