Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Два человека пострадали при обстреле Белгорода в ночь на четверг. Об этом написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что ПВО сбила на подлете к Белгороду 14 воздушных целей, а позже — еще 21. По данным Минобороны, накануне поздно вечером над регионом уничтожили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Кроме того, в ночь на 18 апреля были сбиты две оперативно-тактические ракеты и 19 снарядов РСЗО, пишет Ura.ru. В результате второй атаки пострадала женщина, отмечает РЕН ТВ.

«Два обстрела за ночь, поэтому я думаю, что бессонная ночь была в каждой семье. Пострадали два человека в Шебекино и в Разумном-71», — указал Гладков.

Губернатор добавил, что один из пострадавших отказался от госпитализации и получает амбулаторную помощь.