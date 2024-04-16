В Москве менеджеры ПВЗ обокрали Wildberries почти на полтора миллиона рублей

Менеджеры московского пункта выдачи заказов (ПВЗ) обокрали Wildberries почти на 1,5 миллиона рублей. По информации Telegram-канала Shot, они забирали себе товары, от которых отказывались покупатели, а обратно на склады отправляли пустые коробки.

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Двое 20-летних сотрудников ПВЗ на Волоколамском шоссе, Карен Х. и Кирилл М., крали ценные вещи в течение трех с половиной месяцев.

Юношей задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой». Им грозит до десяти лет колонии.

Ранее полицейские задержали 23-летнего сотрудника склада одного из маркетплейсов в Подмосковье. Он украл у работодателя гаджеты более чем на миллион рублей.