На Киевском вокзале задержали мужчину с ЛСД

На привокзальной площади Киевского вокзала задержан наркокурьер. Об этом во вторник, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

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По данным пресс-службы, сотрудники полиции заметили странного мужчину на привокзальной площади Киевского вокзала. Для проверки личности его задержали и доставили в отдел. Там выяснилось, что это 32-летний ранее судимый за кражу житель Подмосковья. В ходе личного досмотра мужчина достал из носка два свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

Позже, экспертиза показала что это мефедрон, общей массой 3,33 грамма, что является крупным размером. Мужчина пояснил, что хранил наркотик для личного использования. Также у злоумышленника обнаружили ЛСД массой 0,080 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотического средства в крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пятницу, 12 апреля, полицейские изъяли почти 100 килограммов наркотического N-метилэфедрона из автомобиля в Орехово-Зуеве. МВД возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство и сбыт наркотических средств».