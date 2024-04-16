Уровень воды в Тоболе в трех селах вблизи Кургана достиг 10 м

Уровень воды в реке Тобол в районе трех населенных пунктов Кетовского района, в том числе в селе Кетово, которое находится менее чем в 20 км от Кургана, достиг 10 м. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Прибывает вода и в Кетовском округе, где в районе сразу трех населенных пунктов, включая само Кетово, уровень уже превысил 10 м. Вода с кетовского направления идет в Курган", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана повысился сразу на 20 см и на 22:00 (20:00 мск) составляет 794 см.

В Курганской области из-за подъема воды в Тоболе подтоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в 6 муниципальных округах, обесточены 25 населенных пунктов. Власти призывают эвакуироваться жителей всех поселений в пойме Тобола, включая Курган. Губернатор области Вадим Шумков заявлял, что в регионе прогнозируется "очень сложная ситуация", уровень воды в Тоболе может подняться до 11 м.