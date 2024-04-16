Женщина и ее сын погибли при пожаре в Краснодаре

В Краснодаре при пожаре погибли женщина, ее сын и брат.

В поселке Зеленопольском Краснодара утром 16 апреля произошло возгорание частного дома. В момент пожара в доме находились 67-летняя хозяйка, ее взрослые сын и брат. Соседи, увидев пожар, вызвали экстренные службы.

После локализации пожара в помещении были обнаружены тела погибших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель трех человек).

Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина пожара и очаг возгорания, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.