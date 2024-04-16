Суд в Москве оправдал обвиняемого в массовом убийстве, совершенном в 1994 году

Суд в Москве оправдал Игоря Батенева, обвиняемого в убийстве восьми человек в сауне в центре столицы в 1994 году. Об этом стало во вторник, 16 апреля сообщили в пресс-службе суда.

Дорогомиловский суд вынес оправдательный приговор мужчине, который обвинялся в массовом убийстве, которое произошло в Москве в 90-е годы. Тогда девяти человек расстреляли в сауне на Бережковской набережной.

Долгое время подозреваемым в кровавой расправе удавалось избежать наказания. Первый злоумышленник был задержан лишь спустя 19 лет. Однако в ходе процесса в Дорогомиловском суде присяжные сочли его вину недоказанной. Обвиняемый не признал вину.

Прокуратура не согласилась с приговором и уже подала апелляцию.

В начале марта Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал местную жительницу, которую обвиняли в убийстве подруги. Решение было вынесено на основе вердикта присяжных. За женщиной также признали право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.