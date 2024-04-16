Женщина упала с самоката в Подмосковье и умерла

Жительница Подмосковья погибла, упав с самоката. Об этом стало известно во вторник, 16 апреля.

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По данным СМИ, трагедия произошла в воскресенье вечером во дворе многоквартирного дома. Девушка вместе с женихом вышла покататься на самокатах, которые они недавно купили. В какой-то момент девушка разогналась и резко затормозила. От резкой остановки ее перебросило через руль и она упала на асфальт лицом вниз. Через пару секунд она попыталась встать. Когда молодой человек подбежал к ней, девушка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую.

Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. По их словам, она получила тяжелейшую черепно-мозговую травму. По данным «МК», у погибшей осталась пятилетняя дочь от первого брака.

В начале апреля велосипедист сбил своих знакомых-пешеходов во время езды по неосвещенной улице в Подмосковье. Один человек погиб и еще один находится в больнице в тяжелом состоянии.