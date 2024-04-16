Ребенок чуть не утонул в фитнес-клубе в районе Ново-Переделкино в Москве

12-летний мальчик чуть не утонул в фитнес-клубе в районе Ново-Переделкино. Об этом во вторник, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, 12-летний мальчик, находясь в джакузи в фитнес-клубе на улице Федосьино, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться. На помощь подоспел инструктор. Малолетний госпитализирован.

— Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.

В конце марта мальчик в возрасте семи лет утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.