В районе Карелии ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В Прионежском районе Карелии ввели режим повышенной готовности из-за обильных осадков и риска подтопления территорий. Увеличивается уровень воды в реках Орзега, Деревянка и Вилга.

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Перекрыты некоторые участки автомобильных дорог, размытых водой. А на станции Орзега временно закрыли проезд под железнодорожным мостом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Власти говорят, что держат ситуацию под контролем. При необходимости людей готовы эвакуировать.

Ночью поступила информация о подтоплении Суоярвского шоссе, заявили в группе в соцсети Петрозаводского городского округа. Трасса федеральная, здесь достаточно высокий автомобильный трафик. Поэтому временно перекрыли Лесной проспект в Петрозаводске. МЧС Карелии в своем Telegram-канале добавляет, что протяженность участка перелива - 200 метров.

На всех территориях работает оборудование по откачке воды.