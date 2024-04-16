В Москве задержали снимавших порно с подростком супругов

В Москве задержали семейную пару, заставлявшую 12-летнюю девочку сниматься в порнофильмах. Сейчас в отношении супругов возбуждено уголовное дело, сообщает «МК».

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По информации издания, 49-летний мужчина и его 48-летняя жена совращали подростка с октября 2020-го по июнь 2021 года в квартире дома на Туристской улице. Мать несовершеннолетней узнала о происходившем только сейчас и написала заявление в полицию.

Ранее в Московской области задержали 40-летнюю жительницу Дзержинского, снимавшую порно с девятилетним сыном.