Премьер Австралии назвал национальность давшего отпор нападавшему в ТЦ

Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил о том, что мужчина, давший отпор нападавшему в ТЦ оказался не россиянином, а французом Дэмьеном Геро. Его слова приводит Independent.

Ранее 40-летний Джоэл Коши напал с ножом на людей в ТЦ в Сиднее. В результате нападения погибли шесть человек. СМИ распространили кадры, на которых один из посетителей торгового центра, вооруженный столбиком от ограждения, не дал преступнику подняться на эскалаторе на другой этаж. При этом отмечалось, что он кричал фразу, похожую по звучанию на русское - «Не подходи!». Этот поступок вызвал большой резонанс и попытки выяснить, кем был смелый мужчина.

В частности австралийские СМИ выдвинули версию о том, что это был украинец.

Однако премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о том, что отпор нападавшему дал француз, и похвалил его за «необычайную храбрость».

По словам главы правительства, Дэмьен Геро, который занимается в настоящее время заявлением на получение визы, теперь может оставаться в стране столько, сколько пожелает.

«Мы будем рады, если он станет гражданином Австралии, хотя это, конечно, было бы потерей для Франции», - заявил Альбанезе.

В свою очередь адвокат Геро Белинда Робинсон отметила, что ее клиенту будет предоставлено постоянное место жительство в стране, и сейчас он ждет официальных документов, которые, должны поступить в ближайшее время.