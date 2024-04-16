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Женщина скончалась после пластической операции в частной клинике Москвы

Уголовное дело возбуждено после смерти пациентки в одной из частных клиник Москвы, где ей провели пластическую операцию. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичного главка СК РФ.

Москвичка умерла после пластики живота в частной клинике
© Unsplash
«По данным следствия, 14 апреля 2024 года в частной клинике, расположенной на севере Москвы, пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась», - пояснили в ведомстве.

Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть). В клинике был проведен обыск, изъята документация. Будут назначены экспертизы, в том числе медицинская, отметили в пресс-службе СК России.

Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что речь идет о центре пластической хирургии «СМ-Клиника».

Ранее после операции в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова умер продюсер Петр Гаврилов. После чего Росздравнадзор подал иск в суд на клинику. Ведомство провело проверку и обнаружило целый ряд нарушений обязательных лицензионных требований. Кроме того, согласно результатам экспертизы, 34 пациентам пластические операции были сделаны ненадлежащим образом.

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