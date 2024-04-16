Москвичка умерла после пластики живота в частной клинике

Уголовное дело возбудили из-за смерти москвички после операции в частной клинике на севере столицы. Об этом во вторник, 16 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

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По ее словам, в одной из клиник женщине 1984 года рождения провели пластику живота. На следующий день пациентка пожаловалась на плохое самочувствие и вскоре скончалась.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть», — рассказала она.

Следователи выясняют причину смерти пациентки, проводят обыски и проверку документов в клинике, где проводили процедуру. В ближайшее время здесь проведут несколько экспертиз.

Накануне СК приостановил предоставление некоторых услуг в клинике «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова после смерти пациента — бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова.