В Копенгагена горит здание фондовой биржи Берсен

В Копенгагена горит историческое здание фондовой биржи Берсен, рухнул знаменитый шпиль здания здания — один из старейших в городе. Об этом сообщает газета Ekstra Bladet.

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Большая территория в центре Копенгагена оцепили. Известно, что полиция города получила предупреждение о пожаре в 08:43 (мск). На месте ЧП работают экстренные службы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Здание биржи построили в первой половине XVII века. Оно получило известность благодаря своей спиральной башне. Около 09:00 (мск) она обрушилась. Издание отмечает, что люди пытаются спасти от огня ценные артефакты, в том числе картины.

«400 лет датского культурного наследия в огне», — заявил министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмитт.

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