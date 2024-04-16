В Волгограде обрушилась часть торгового комплекса

Часть конструкции торгового комплекса обрушилась на юге Волгограда. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением части конструкции торгового комплекса в Красноармейском районе Волгограда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев. Данных о пострадавших не приводится.

Раннее в социальных сетях и СМИ было распространено видео с обрушением части стены и потолка торгового центра "Арбуз молл". Очевидцы утверждали, что происшествие случилось ранним утром во вторник.