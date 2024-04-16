Росгвардеец убил и расчленил сотрудника в почтовом отделении

В Адыгее 33-летний сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии убил и расчленил мужчину в почтовом отделении, сообщает Telegram-канал Baza. Убитый являлся сотрудником отделения «Почты России», а подозреваемый до этого постоянно конфликтовал с работниками сервиса.

По данным канала, подозреваемый постоянно ссорился со всеми сотрудниками отделения, цеплялся к ним и угрожал наличием оружия. В том числе начальницу отделения он постоянно пытался досматривать. Если кто-то пытался с ним спорить, он обязательно напоминал, что имеет при себе пистолет.

Вечером 14 апреля росгвардеец в очередной раз поссорился с одним из сотрудников — 23-летним программистом. В итоге он достал пистолет и выстрелил в голову молодого человека. После этого он затащил погибшего в комнату на КПП и расчленил его. Останки обнаружили на следующий день на полигоне бытовых отходов.

Ранее стало известно о случае из Подмосковья, где женщина во время застолья зарезала отца и расчленила труп, испугавшись наказания. Убийство произошло вечером 1 апреля в ходе конфликта между близкими родственниками.