Шпиль исторического здания биржи в Копенгагене рухнул во время пожара

Огонь охватил здание старой фондовой биржи Копенгагена, находившейся на реконструкции. В результате обрушился знаменитый шпиль, который имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, пишет газета Ekstra Bladet.

По данным издания, звонок о пожаре поступил в экстренные службы в 7:43 по местному времени (8:43 мск).

Огонь охватил одно из самых известных зданий столицы Дании - старую фондовую биржу.

На опубликованных кадрах видно, что пламенем была охвачена в том числе и кровля, а шпиль в виде переплетенных хвостов четырех драконов упал на проезжую часть. При этом люди выносили из здания картины, чтобы спасти их от огня.

Руководитель службы экстренной помощи Копенгагена Якоб Ведстед Андерсен заявил, что огонь пока не удается взять под контроль, при этом пожарные прогнозируют, что на полную ликвидацию возгорания могут уйти сутки.

Здание биржи было построено в первой половине XVII века, оно было известно своей спиральной башней. Она обрушилась около 09:00 мск, пишет ТАСС.

«400 лет датского культурного наследия в огне», - написал в соцсетях министр культуры страны Якоб Энгель-Шмитт.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар на Апраксином дворе, который является историческим торговым центром и признан объектом культурного наследия России. Из зоны возгорания были эвакуированы 20 человек.