Прокуратура заинтересовалась зацепером, который прокатился на «Сапсане»

Московская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как 17-летний зацепер прокатился на «Сапсане» из Москвы в Петербург. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Вечерняя Москва

По данным надзорного ведомства, юноша собирался таким же образом вернуться, но был задержан на Московском вокзале и помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

На данный момент подростка передали родителям. Также в отношении нарушителя и его законного представителя составлены административные протоколы.

Преступление, о котором идет речь, произошло накануне. Как пояснил правонарушитель, данным видом экстрима он занимается уже три года.