Трубопровод рухнул на спецмашину в кузбасском городе

В одном из городов Кузбасса оказался поврежден трубопровод из-за водителя спецтехники, который пытался проехать с неопущенной стрелой крана.

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В Прокопьевске на улице Гайдара, 54 на Тыргане оказалась повреждена теплотрасса, расположенная над проезжей частью. Это произошло 16 апреля, когда под трубами попыталась проехать спецмашина с поднятой стрелой крана.

В результате ЧП два многоквартирных дома остались без тепла.

– Дома № 4 по улице Есенина и № 54 по улице Гайдара временно отключены от теплоснабжения, – сообщается в Telegram-канале главы Прокопьевска.

Отмечается, что специалисты уже начали восстановительные работы.