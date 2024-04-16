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В Новой Москве эвакуировали ТЦ «Саларис»

Торговый центр «Саларис» эвакуировали. Об этом стало известно во вторник, 16 апреля.

В Новой Москве эвакуировали ТЦ «Саларис»
© Вечерняя Москва

По неподтвержденным данным, посетителей и сотрудников ТЦ попросили покинуть помещение. Причина эвакуации не уточняется, пишет Telegram-канал «Москва сегодня».Днем ранее, 15 апреля, корпус МГТУ имени Баумана эвакуировали из-за сообщений о минировании. В тот же день людей эвакуировали из здания РЭУ имени Плеханова. По данным СМИ, по громкоговорителям студентов предупредили о вооруженных людях, которые могут находиться в университете. Официального подтверждения этой информации не было.

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МГТУ им. Баумана
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