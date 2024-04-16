Коллега погибшей от удара гантелью нижегородки рассказала о ее задержанной дочери

Коллега жительницы Нижегородской области, погибшей предположительно от удара гантелей, рассказала о дочери умершей, которую подозревают в убийстве.

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Правоохранители Нижегородской области нашли тело жительницы села Елховка в ее доме в воскресенье, 14 апреля. По предварительным данным, она погибла от удара пятикилограммовой гантелью, найденной рядом. Известно, что у погибшей была приемная 17-летняя дочь, с которой она в последнее время часто ссорилась из-за траты подростком денег матери на вредные привычки.

Подростка заподозрили в убийстве, ее задержали в Удмуртии, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Погибшая была сотрудницей администрации населенного пункта. Ее коллега рассказала, что соседи забеспокоились, когда женщина не вышла гулять с собаками.

По словам женщины, ее знакомая очень любила животных и ежедневно гуляла с ними в одно и то же время. В тот день, когда она не появилась, соседи сначала попытались позвонить ее дочери, затем, потерпев неудачу, вызвали правоохранителей.

Коллега погибшей также сообщила, что женщина очень любила приемную дочь, и о конфликтах в семье ей ничего не известно. Однако она отмечает, что девочка вела себя немного замкнуто, ее слова передает NewsNN.