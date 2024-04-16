Заморившему ребенка голодом блогеру-сыроеду дали срок

Блогера-сыроеда Максима Лютого, ребенок которого скончался от истощения, приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Лазаревского районного суда Краснодарского края.

Кроме того, Лютый оштрафован на 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На прошлой неделе стало известно, что в прениях государственный обвинитель запросил фигуранту наказание в виде 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что блогера арестовали после того, как его новорожденный сын умер от истощения. Как утверждал сам блогер, смерть сына вызвана недоношенностью ребенка. Сторона обвинения предположила, что мужчина запрещал кормить младенца.

До этого в Сочи 33-летнюю жену Максима Лютого, обвиняемую в причинении смерти младенцу по неосторожности, отправили под домашний арест.