Тело мужчины со скотчем на запястье достали из Невы в Петербурге
Тело мужчины со скотчем на запястье обнаружили в реке Неве в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно во вторник, 16 апреля.
По неподтвержденным данным, тело достали из реки на Университетской набережной.
— Речь идет о неизвестном мужчине, ему на вид 50 лет. Без внешних признаков насильственной смерти. На левом запястье у него намотан скотч, — рассказали в правоохранительных органах.
Тело доставили в морг для выяснения обстоятельств смерти, передает РЕН ТВ.
Другой случай произошел в Петербурге 2 апреля. Пожилого раздетого мужчину в порезах обнаружили на льдине возле стадиона в Петроградском районе.
В конце марта в болоте в Курской области обнаружили тело 10-летнего мальчика. Он находился рядом со зданием администрации сельского совета деревни Чапли. Ребенок пропал еще 22 марта, когда ушел на улицу после обеда и не вернулся домой.