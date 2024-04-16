Тело мужчины со скотчем на запястье достали из Невы в Петербурге

Тело мужчины со скотчем на запястье обнаружили в реке Неве в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно во вторник, 16 апреля.

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По неподтвержденным данным, тело достали из реки на Университетской набережной.

— Речь идет о неизвестном мужчине, ему на вид 50 лет. Без внешних признаков насильственной смерти. На левом запястье у него намотан скотч, — рассказали в правоохранительных органах.

Тело доставили в морг для выяснения обстоятельств смерти, передает РЕН ТВ.

Другой случай произошел в Петербурге 2 апреля. Пожилого раздетого мужчину в порезах обнаружили на льдине возле стадиона в Петроградском районе.

В конце марта в болоте в Курской области обнаружили тело 10-летнего мальчика. Он находился рядом со зданием администрации сельского совета деревни Чапли. Ребенок пропал еще 22 марта, когда ушел на улицу после обеда и не вернулся домой.