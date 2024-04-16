Подросток напал с ножом на двух полицейских в Вологодской области

В Вологодской области школьник ударил полицейских ножом. Их госпитализировали.

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Инцидент произошел вечером 15 апреля в селе Кичменгский Городок. Там двое полицейских пришли домой к подростку, которого заподозрили в краже.

Школьник вел себя агрессивно. Во время разговора он напал с ножом на правоохранителей.

По итогу пострадавших сотрудников госпитализировали. Подростка доставили в отдел полиции.

Известно, что нападавший учится в восьмом классе коррекционной школы-интерната. Он находится на индивидуальном обучении, передает РЕН ТВ.