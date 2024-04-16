В Удмуртии осудили отца, который поджег дом и убил своих детей

Житель Удмуртии 9 мая прошлого года в поселке Игра из ревности поджог дом бывшей жены, в котором находились ее гости и двое их маленьких детей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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В Удмуртии вынесен приговор 27-летнему мужчине, который поджог дом бывшей жены с находившимися в нем людьми, в том числе его собственными детьми.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии, ранее судимый 27-летний мужчина 9 мая 2023 года находился в гостях в доме бывшей жены. Там же вместе с ними были двое их детей: двухлетняя дочь и четырехгодовалый сын, и гости - семейная пара с двухмесячным ребенком.

В ходе застолья между бывшими супругами произошел конфликт. Женщина ушла в магазин, а ее бывший муж из мести и ревности поджег бумагу и положил ее на диван в сенях рядом с выходом из дома. После этого он спрятался в кустарнике неподалеку от дома и стал наблюдать за происходящим.

В результате вспыхнувшего пожара оба ребенка мужчины погибли. Семейная пара с сыном смогли выбраться из дома, но получили ожоги различной степени. Дом и имущество были полностью уничтожены огнем. Размер причиненного материального ущерба составил 417 тысяч 500 рублей, отмечают в СК.

Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям: убийство малолетних детей общественно опасным способом, покушении на убийство, а также уничтожении чужого имущества путем поджога (статьи 105 и 167 УК РФ).

Приговором ему назначено 24 года в колонии строгого режима.